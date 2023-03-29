創傷（trauma）是指體表或體內組織遭受外力傷害，造成皮膚或其他組織被破壞的現象。舉凡意外事故、開刀等都是常見的創傷類型，而意外事故中又以交通意外為大宗。根據交通部統計2022年1-10月發生交通事故受傷人數為403,877人，可見創傷的人數之多。

●常見的迷思：馬上開始補充營養品

在醫院，病人或家屬常會詢問創傷後可以補充什麼，最普遍的問題就是，是否可以額外攝取雞精、魚湯，甚至其他的保健食品及營養品等。首先我們要知道的是人體反應創傷、生理壓力的刺激，會改變代謝、激素、免疫和營養素的衡定，產生高代謝狀態，而高代謝狀態又分為衰退期（ebb phase）及漲潮期（flow phase）。在創傷發生的1-2天為衰退期，基礎代謝率、體溫、氧消耗量下降，心跳及心輸出量增加，此時以血液動力學穩定（hemodynamically stable）為主，腸道營養（enteral feeding）可待血液動力學穩定後再開始。

接著進入漲潮期後，提供適量的熱量和蛋白質，可以減輕肌肉蛋白的分解，並改善負氮平衡，而病人往往因為住院食慾欠佳，較常吃粥或湯品等熱量密度低的流質食物，容易造成增加熱量、蛋白質不足的缺口，市售常見的雞精每100毫升有熱量30大卡、蛋白質8g，對於創傷後熱量及蛋白質的補充可說是杯水車薪，相較之下高蛋白的營養品，反而是更好的選擇。

●幫助傷口癒合，卻常被忽略的營養素：鋅、硒

除了熱量與蛋白質要充足外，維生素A、維生素C以及微量元素鋅（Zn）、硒（Se）也值得我們注意。維生素A參與細胞的分化，是維持上皮組織完整重要的營養素，如果缺乏維生素A將會干擾傷口的癒合，而維生素A多存在肝臟、魚類（魚油）、蛋、胡蘿蔔、南瓜、番薯及深綠色蔬菜。維生素C耳熟能詳的功用是抗氧化，其實它還參與了膠原蛋白的生合成，是促進傷口癒合的組成分子，所有的水果和蔬菜多少含有維生素C，不過有些蔬果的含量比較高，例如芭樂、奇異果、柑橘類水果和一般的綠色蔬菜。

鋅是穩定酵素結構的成分，部分酵素參與了DNA和RNA的合成，使得細胞增殖，與傷口修補有關；一般來說富含蛋白質的飲食也會富含鋅，鋅的最佳來源是瘦肉，特別是牛肉、其他紅肉和貝類。植物來源則是堅果、黃豆和全穀類。

最後提到硒，硒被併入酵素中，成為硒半胱胺酸（selenocysteine）的成分，也是硒蛋白（selenoproteins）的必要成分之一，硒蛋白不僅和細胞增殖相關，也有抗氧化能力，適合創傷跟心臟手術額外補充，全穀類跟堅果都是硒的良好來源。

●提升免疫力的營養素：精胺酸、麩醯胺酸、n-3脂肪酸

大手術後往往伴隨著感染的風險，提高免疫功能可減少感染導致的併發症，目前熟知的免疫營養素有精胺酸（Arginine）、麩醯胺酸（Glutamine）、n-3脂肪酸。精胺酸為非必需胺基酸，但創傷期間由於體內精胺酸供應不足以滿足生理需求，又被分類為半必需胺基酸（即條件式胺基酸），精胺酸對創傷和術後患者有幫助，可能是由於精胺酸增加一氧化氮（NO）的產生，改善了微循環的血流（microcirculatory blood flow）和T細胞的功能。

補充精胺酸還能為傷口部位的膠原蛋白合成提供基質，而精胺酸多存在於全穀類、堅果、海鮮等。麩醯胺酸是人體含量最豐富的胺基酸，被認為是高代謝狀態下必須的胺基酸，也是腸道黏膜細胞的營養來源，燒傷（>20%）和創傷的病人建議額外補充。因目前要透過飲食中補充麩醯胺酸有限，仍以營養補充品為主。n-3脂肪酸包括EPA及DHA可調節免疫、抑制發炎反應，跟精胺酸一樣，被認為對於嚴重創傷及手術後的病人是有好處的5。n-3脂肪酸的良好來源包括鯖魚、秋刀魚、鮭魚、亞麻籽油、芥菜籽油和核桃等。

近年來營養科學的快速進步，各式保健食品五花八門，挑選合適的補充品，搭配均衡飲食，勿聽信謠言，多方詢問醫師及營養師，才是快速康復又省荷包的根本之道！

本文轉載自臺大醫院雲林分院院訊