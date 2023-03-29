前國際貨幣基金副總裁、中國國際經濟交流中心副理事長朱民29日出席博鰲分論壇「在通脹、滯脹與加息：鋼絲上的舞蹈」上表示，在目前這個時點，「烏雲正在聚集，風暴即將來臨」，金融穩定性成為最重要的一件事情，原因來自於矽谷銀行的失敗與瑞信的被收購，導致金融不穩定性大範圍的上升。

他表示，矽谷銀行本身並不是一個系統性重要性的銀行問題，但是它的違約問題造成了系統性風險。造成矽谷銀行垮掉的主因是長期的量化寬鬆政策，讓零利率時間太長了，同時短期內美國聯準會（Fed）升息了500個基點，這兩件事情放在一塊，肯定會創造出些危機。

朱民更提出數據，從2019年到今天，3年時間內美聯準會的資產負債表增加了4兆美元，美國國債增加6兆美元之多，這些錢進入到銀行系統約1.7兆美元，共同基金還有保險公司獲得約7兆美元，這些資產都是通過國債購買，利率是零。但如今的利率比之前高5％，所有的債券貶值，價格很低。

此外，過去三年，美國國民存款增加了5兆美元，但現在這5兆美元也在消失，因為政府沒有任何刺激政策、沒有量化寬鬆政策，導致人們必須要使用自己的存款了。

朱民指出，當1美元從存款的資產負債表離開之後，銀行就必須要賣掉1美元的資產，所以會計入損失。這導致烏雲正在聚集，風暴即將來臨，在這個特定的時點，認為金融穩定性是最重要的。