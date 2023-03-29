清明連假將至，從4月1日起至5日為期5天，桃園市環保局表示，連假期間各區清潔中隊收運垃圾維持正常周收5日原則，連假期間只有2日、5日沒收垃圾，呼籲民眾多加利用垃圾清運路線即時查詢系統，上網查詢清運時間及路線，減少等待的時間。

環保局長陳世偉表示，清明連假是緬懷祖先的日子，為減少祭祀行為產生的空氣汙染，希望民眾在祭祖時能採取少香、少金、少炮等作為，一起響應環保祭祀。

陳世偉說，民眾若想遵循傳統需要燒金紙時，也可洽各區清潔中隊聯繫收運方式及收運時間，交由各區清潔中隊代為處理，多加利用紙錢收運集中燃燒，減少燃燒行為所造成的霾害汙染，各區清潔中隊紙錢收運連繫窗口可上環保局所屬環境清潔稽查大隊官方網站查詢。

陳世偉另也提醒，連假期間不管是出遊還是掃墓祭祖，請民眾也要注意環境衛生，不能亂丟垃圾與菸蒂，在緬懷祖先慎終追遠的同時，也要為後代子孫留下乾淨的環境。

環保局補充，民眾如果想要能更精準掌握垃圾車抵達時間、隨時了解國定假日收運資訊，詳情可上環保局所屬環境清潔稽查大隊官方網站查詢，操作介面相當簡單，只要選擇行政區及路線後，便能查詢到垃圾車、資收車的抵達時間，不必在外苦等或追垃圾車，或者也能下載「桃園垃圾車」APP，隨時掌握最新訊息。