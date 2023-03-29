雲林縣北港鎮義民廟每年舉辦義民文化祭，致力宣揚義民精神，並斥資百萬打造「民間忠烈祠許願池」，日前由前內政部長余政憲代表副總統賴清德致贈墨寶「蹈義旌善」，29日廟方表示義民廟記錄台灣義民保衛鄉土的歷史，將把「蹈義旌善」4個字刻於許願池，永續傳承義民文化。

余政憲代表副總統賴清德致贈北港義民廟墨寶「蹈義旌善」，由廟方主委蔡信捧、北港鎮長蕭美文、義民里里長吳國興等人共同接受，廟方表示很感謝賴副總統的肯定，將把「蹈義旌善」4個字刻於許願池，日後再考慮是否製成匾額懸掛於廟內。

蔡信捧表示，2020年內政部長徐國勇到廟參訪，認為國家設有忠烈祠，義民廟有如民間版忠烈祠，因此書寫「台灣民間忠烈祠」相送，廟方以「台灣民間忠烈祠」為主題，2021年打造1處「民間忠烈祠許願池」，此次副總統賴清德贈墨寶，讓許願池更添光彩。

里長吳國興說，「蹈義旌善」意指遵循仁義之道，表彰美善，清朝年間台灣賊寇橫行，百姓為保衛家園組成義民團抵抗，留下許多可歌可泣事蹟，這些歷史不能被遺忘，廟方這幾年整理相關文物與文獻，計畫集結成書供後人參考，並向文化部申請無形文化資產審核。

北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，後來盜賊設法毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬，廟內有3座義民塚與1座義犬塚，是少數廟塚合一的廟宇。