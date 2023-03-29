聯合大學展開二坪山校區周邊護坡及綠美化工程，並將新闢道路，提高師生用路安全。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

聯合大學二坪山、八甲校區往返的主要聯絡道為苗栗市聯大路，但在二坪山校區與台13線銜接為T字路口，學生騎機車上下課，都得在車流量大的台13線旁待轉，對學生來說，相當不方便，行車安全風險高。聯大校方發起利用台13線旁邊坡改善工程計畫，在T字路口新闢一條5公尺寬聯絡道，29日舉行動工典禮，未來可望讓學生進出二坪山校區，增加路口交通安全。

聯大二坪山第1校區與八甲第2校區相距2.6公里，學生經常騎機車在二坪山校區進出學校時，必須在台13線公路經過2個停等區，該路段也是縣內十大易肇事路口，對學生來說，不僅用路動線不便利，也有很高的行車風險。

校方表示，二坪山校區是苗栗許多居民日常休閒、運動的區域，但因第1校區地形坡度大，學校活動中心、運動場旁是學生機車停車區，鄰接地形陡峭，部分坡度逾30度，前後高差也大，下雨或土壤飽和度較大時，有土石滑動的疑慮，影響台13線旁的汽機車通行安全，去年2月改善聯大路口，讓師生跟居民肯定。

聯大校長李偉賢指出，通往八甲校區的聯大路獲中央、縣府協助改善完成後，增加師生通行安全保障，不過聯大路下坡直通台13線銜接T字路口處，部分路段為公路總局跟聯大各別持有，再往後非道路用地，是私人用地，感謝縣府跟公路總局協助，才解決用地取得問題。

他說，這次除新闢機車聯絡道路，也辦理二坪山校區護坡及綠美化工程經費，這是校友去年50周年校慶響應募集1千萬元的資金，使得這項工程得以促成、深具意義。

此工程由聯大委託苗栗縣政府工務處代辦，校方今天舉辦動土典禮，縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍及地方各界人士、校友及學生代表參加儀式，眾人焚香祈祝後，持鏟動土宣布開工，工期需6個月，護坡工程也預計沿校門開闢通道，讓師生車輛可直通聯大路的T字路口，改善交通安全疑慮。

李偉賢表示，二坪山校區前方的台13線約2公里路段，校方也爭取獲得台灣電力公司同意，今年將沿路電線全面地下化，消除電桿，結合護坡及綠美化工程，校區周邊景觀將更進一步改善。