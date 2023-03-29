悠遊卡投資控股公司董事會28日選出新董事長林志盈，子公司悠遊卡公司29日召開董事會，推舉林志盈接替陳亭如解任後之第九屆董事會董事長。董事會並於今日解任原總經理、前台北市長柯文哲愛將邱昱凱，由現任董事暨副總經理李志仁代理。

悠遊卡公司原為悠遊卡投控公司百分之百投資之公司，悠遊卡公司今年1月正式興櫃，為符合相關規定調整股權後，悠遊卡投控公司目前持股悠遊卡公司過半股權，為悠遊卡公司最大股東。

悠遊卡公司指出，林志盈曾任悠遊卡公司經經理、台北市政府交通局長、台中市政府交通局長，在交通領域經驗豐富，對悠遊卡公司業務熟稔，同時兼任悠遊卡投控公司及悠遊卡公司董事長，可收事權統一、政策一貫之效。

悠遊卡公司表示，悠遊卡投控公司昨改派6位悠遊卡公司董事代表，為林志盈、鄒開蓮、李耀中、吳詣泓、陳榮明及李志仁，並於今日召開新董事會推舉林志盈為董事長。另，為配合新的經營團隊，董事會今日亦同時解任原總經理邱昱凱，由現任董事暨副總經理李志仁代理。