329青年節，關心青年就業問題，台中市政府勞工局去年12月起接受勞動部委辦台中介業服務站，以一站式的就業服務，讓青年可就近獲得協助，同時推出「青秀樂台中，就業成功」及「青年就業金安薪」方案；勞動力發展署中彰投分署也透過多元管道協助，盼讓青年族群畢業即就業。

台中市勞工局指出，為幫助青年就業，勞工局積極推動「青秀樂台中，就業成功」方案，針對青年在職涯探索、求職準備及就業媒合三大階段，分別提供職業適性診斷、職場體驗、履歷健診等多達9項的服務；另整合中央資源，推出「青年就業金安薪方案」。

台中市就業服務處表示，「青年就業金安薪方案」的內容包括提供跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金等，盼減輕青年求職初期的經濟負擔；針對弱勢青年，市府更首創「弱勢青年就業獎勵金」。

就業服務處指出，為提供青年完善的就業服務，台中市共設置有27處服務據點，且各就服站主動出擊，與台中市17所大專院校合作，分別在校園就博會中設攤宣導，並派員駐點在校園的推廣教育或論壇等活動，即時提供就業諮詢。