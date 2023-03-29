苗栗縣私立君毅高級中學參加勞動部「第53屆全國技能競賽」中區競賽，成績亮眼。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高級中學參加勞動部「第53屆全國技能競賽」中區競賽，成績亮眼。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高級中學參加勞動部「第53屆全國技能競賽」中區競賽，成績亮眼。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高級中學參加勞動部「第53屆全國技能競賽」中區競賽，一舉榮獲3面金牌、3面銀牌、2面銅牌、3個第4名、3個第5名、4個佳作，共14組學生取得決賽資格，成績亮眼再創校史紀錄。

為了成就每個孩子，今年校方擴編戰隊，共參加12職類，派出47名選手，動員19位指導老師，其中機器人戰隊不負眾望，榮獲青少年組二金、一銀、一銅、2個第四、1個第五，青年組一金、二銀、一銅、1個第五、2個佳作。囊括機器人職類、電子職類共計三面金牌，技驚全場。

校長林慶旺表示，國中部課業重，再加上要空出時間練習機器人，蠟燭兩頭燒情況下，自主管理及自主學習特別重要，為了圓夢，孩子們經常課後留下來練習到深夜，令人感動，國中部機器人專班葉軒妤、謝程宇、張銘珈、張宸源第一次參賽，四組均晉級全國賽，感謝指導老師們不眠不休的指導，也感謝家長的信任與支持，才能有今天這樣的好成績，期待全國賽更能拿下佳績為苗栗爭光。期許選手們繼續努力朝國手目標邁進，為自己也為國家爭光。

副校長江政昌表示，戰隊出發前實習處特別邀請家長、選手、指導老師到場，用心籌辦溫馨感動授旗加油儀式，家長不捨孩子不捨晝夜為夢想拚鬥，感佩校方用心令家長放心。

君毅中學完善的師資、設備與環境讓孩子適性揚才，找到發光發亮的舞台，未來選手們有機會將直升資訊科，在校方完善3＋3專業6年一貫課程系統訓練下，奠定具備獨立思考、解決問題、團隊合作的機器人專業基礎，因應AI時代君毅學生特別有競爭力，此外，5月全國賽前三名除頒發獎學金外，可參加技優保送頂尖科大。