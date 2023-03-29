華新高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於2025年底試產，2027年開始營運，進一步拓展華新再生能源領域。華新董事長焦佑倫在簽約儀式中表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大，與NKT合作將創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。

NKT集團總裁暨執行長Alexander Kara指出，很興奮高雄港即將開始規畫建廠，這個合資計畫是華新和NKT之間的長期承諾，雙方合作夥伴關係對於NKT在台灣建立未來增長平台是重要的第一步。