華新高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於2025年底試產，2027年開始營運，進一步拓展華新再生能源領域。華新董事長焦佑倫在簽約儀式中表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大，與NKT合作將創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。
NKT集團總裁暨執行長Alexander Kara指出，很興奮高雄港即將開始規畫建廠，這個合資計畫是華新和NKT之間的長期承諾，雙方合作夥伴關係對於NKT在台灣建立未來增長平台是重要的第一步。
華新(1605)今天與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB（NKT）進行合約交換儀式，正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設。雙方合約簽訂後，華新取得風電應用海底電纜相關專門技術授權與服務，強化建設高雄港海底電纜廠所需技術服務與產品發展，會後雙方進一步磋商合作進程，並將實地勘查高雄港海底電纜廠預定地。
華新高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於2025年底試產，2027年開始營運，進一步拓展華新再生能源領域。華新董事長焦佑倫在簽約儀式中表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大，與NKT合作將創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。
NKT集團總裁暨執行長Alexander Kara指出，很興奮高雄港即將開始規畫建廠，這個合資計畫是華新和NKT之間的長期承諾，雙方合作夥伴關係對於NKT在台灣建立未來增長平台是重要的第一步。
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