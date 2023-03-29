台南海巡隊執行打撈大體航行畫面曝。（海巡署提供）

本月4至17日台灣西部沿海7縣市，由北至南桃園市、新竹縣、彰化縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市等外海，2周內分別發現16具海上浮屍，風電平台乾屍、沙洲、海上浮屍等相關地點被發現後，越來越多的屍體在外海發現，經相關單位調查、彙整後，由於男女浮屍多為越南籍、台灣籍「相同點太多」，也懷疑是否有人蛇集團涉嫌海上丟包釀慘劇。

自3月初無名屍發現地點、時間統計，3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南市青山漁港港嘴海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

外海多具浮屍是否和人蛇集團有關？法務部長蔡清祥表示，法務部獲悉此事後，立即要求台高檢署來督導各地地檢署，盡速的相驗並盡快啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解狀況，若涉及人口販運，應盡速啟動偵辦，若跟國際人蛇集團有關，也會要求國際執法單位共同來合作，盡速查辦相關事實。