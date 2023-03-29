系統電子今天舉行法人說明會，系統電2015年起開始積極轉型，主力產品逐漸轉為車用電子及能源儲能系統，去年第4季宣布IPC(強固工業電腦)開始放量，推升公司營運無畏全球大環境不佳穩定成長，2022年合併營收為34.04億元，稅後盈餘為3.38億元，每股盈餘為2.14元，由於公司已完全彌補過去虧損，淨值數也回升至每股11.56元，有望於4月中開始取得信用交易。

針對投資人最關注的子公司「電統能源」，系統電表示，受到全球趨勢影響，儲能產業近年飛快成長，系統電長期以TPMS、儲能設備等主力產品備受市場所熟知，為了能夠使儲能事業達到更加專業分工，並擴展更全面多元的業務發展面向，故於日前通過儲能事業分割案，未來「電統能源」也將持續深耕工業級儲能技術發展，積極耕耘智能微電網應用、電力調頻調度管理系統、潔淨再生能源儲能應用拓展，以此搶進全球儲能市場商機。

除大型的MW儲能貨櫃外，100度電/200度電分散式儲能模塊機更是受到市場矚目，因為具備使用上較不受空間限制、移動方便、儲能容量擴充彈性、安全性高等特性，已逐漸打入中小型商用/家用市場，現又搭上政府政策，預期儲能可望為公司營運挹注動能。

為擴展業務發展、完善生產動能，並因應地緣政治因素，系統電於美國投資1500萬美元(約台幣4.6億元)的建廠計劃也在加速進行中，未來將針對TPMS、儲能設備、IPC等產品開始逐步生產，以滿足市場訂單，持續建構安全庫存量。