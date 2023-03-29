為因應2023年全球政經變局影響，政府大舉推行全民共享普發現金計畫，對抗台灣持續攀升的通膨壓力及經濟衰退風險。燦坤(2430)作為3C通路龍頭企業，號召百大3C品牌聯合響應全民經濟成果共享，針對6000元現金普發共同提出「加倍兔回饋方案」，串聯「雨過天青會員特典」優惠活動雙雙起跑。

燦坤周三經濟成果分享暨媒體交流會揭示，自3月30日至4月9日連續11天會員特典期間，獨家加碼指定專區加倍現折最高6000元，並鎖定經濟弱勢用戶推出暖心應援專區；同時趁勢串聯銀行業者，發起ATM現金提領優惠券活動，燦坤獨家聯手便利超商合作銀行，加碼ATM提領限定優惠，通過豐富滿載的促銷方案，盼能助力推升台灣經濟動能，與經濟成長目標並肩而行。

為加強照顧經濟弱勢，燦坤呼應政府每月額外加發500及750元現金政策，再追加「暖心應援專區」，凡至實體門市消費結帳時出示經濟弱勢證明文件，即可享有指定單品500元、750元均一價優惠。

燦坤偕同ICT國際大廠祭回饋，助力提升核心力和數位生產力，隨著AI人工智慧應用日臻多元，提升自己核心軟實力和數位生產力至為重要，燦坤偕同中央處理器晶片大廠INTEL、人工智慧運算與繪圖晶片大廠NVIDIA、作業系統與生成式AI運用大廠Microsoft、國際OEM品牌大廠Acer、Asus，智慧型手機與AIoT運用大廠三星電子，還有全球最大資通訊周邊設備廠羅技，將最進步、最飽滿的資源集中回饋予燦坤會員。

燦坤董事長林技典表示，去年受到總經、物價通膨、升息、戰爭等不利因素，去年第四季消費力道跟隨大環境經濟往下走，不過在消費市場如何提振消費者消費信心跟意願，是公司不變法則。這次普發現金相對於前兩年的N倍券，現金消費直接且快速，所以燦坤提早啟動回饋方案。

疫情三年，不得不關在家裡，推動宅經濟3C消費力道，帶動線上購物習慣，疫情後消費者仍離不開3C商品，這波政府普發6000元現金帶動，以及政府節能家電補助措施，均可望把握住對消費者生活對家電尺寸、效能等升級態勢，並提升消費力道。而疫後消費者是否難甩開線上消費習慣？林董認為，Amazon(亞馬遜)啟動大規模裁員，就是因為消費者仍期望實體消費的服務與人與人溫度。

展望今年，燦坤董事長林技典不諱言表示，上半年消費景氣非常保守，年度營收審慎保守，所以更要提振消費者消費信心跟意願，更持續祭出促銷活動。