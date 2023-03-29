新北市1名李姓義務人（29歲）前年因毒駕遭裁罰12萬，連同其他違規罰鍰、汽機車燃料費、勞保費欠繳，案件移送法務部行政執行署新北分署後，也多次執行未果，去年李男車輛被發現停放路邊停車格，遭查封後，他也僅取回證件，直到今年3月他才出面辦理分期繳納，並向書記官說明原委，如今也希望靠著賣烤地瓜考上大學，重新翻轉人生。

居住新北市蘆洲的李男，2020年8月 因吸毒後駕車，在北市東區被警方查獲，最後才裁處12萬元罰鍰，他雖提起行政訴訟，但最後遭行政法院判決駁回，案件隔年被移送新北分署執行。

李男車輛去年遭新北分署查封並拖吊保管。（新北分署提供）

李男另外還因駕照吊扣期間駕駛小型車、闖紅燈及違規停車等違規，共計2萬500元罰鍰與多筆汽機車燃料費、逾期罰金、勞保費等滯納，陸續一並移送新北分署執行，總金額將近15萬元，不過新北分署2度扣押其銀行存款未果，3度到租屋處現場執行也都沒有遇到李男。

去年12月，新北分署接獲交通局通報，發現李男車輛停放路邊停車格，書記官前往查封並將車輛拖回保管，沒想到隔日李男卻致電書記官，僅想取回證件，對於書記官多次詢問如何處理車輛及繳款都未予理會。

經過3個月，李男終於在23日出面向書記官洽詢分期辦理，他表示自己人生不順，17歲時父親因病無法工作，他為了負擔家計，不得已中斷學業，出社會工作只為了賺錢養家，後來車輛被查封又碰上祖母過世，支付將近20萬喪葬費後，幾乎花盡積蓄，無法處理欠繳款項並取回車輛。

不過他向書記官表示，自己目前靠販賣烤地瓜維生，同時在高中進修班就讀，畢業後打算繼續就讀大學進修班，希望能夠辦理分期繳納取回車輛，書記官聽聞後，同意讓他先行繳納1萬元，剩餘款項以每期繳納5000元、分28期繳清，另外李男也支付2萬元移置及保管費將車輛取回。

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