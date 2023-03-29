高端與韓國疫苗廠GC Biopharma季節流感疫苗開發合作案，在台已取得藥證，近來遭受各方攻擊，高端疫苗今以澄清稿的方式聲明，對於特定人士攻擊與抹黑，公司深感失望與遺憾。對於悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，已委託律師評估並採取應為之法律行動。

高端表示，這次流感疫苗開發合作案於2018年4月已啟動簽約，由高端疫苗代理GC Biopharma四價流感疫苗，以成品銷售或分裝充填方式供應市場，雙方簽約後，2019年於台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項第三期臨床試驗，且數據優異，按照雙方合約原始規劃，採取高端自有品牌原液分裝的模式，以確保供貨時間與供貨品質的穩定，此開發案依序完成PIC／S GMP查廠與藥品查驗登記等各項程序，並於今年3月取得藥證。

GC Biopharma為韓國最大之流感疫苗供應商，同時也是泛美衛生組織（PAHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）最大的季節流感疫苗供應商，GC Biopharma迄今已向全球63個國家供應流感疫苗，流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑。

高端強調，雙方合作並非只是產品進口代理，高端疫苗竹北廠本身為完整符合國際PIC／S GMP規範的高品質疫苗生物製劑廠，高端疫苗也積極與美國國衛院、GC Biopharma等國際研發單位或國際疫苗廠合作，除了自有產品的開發與量產外，也規劃引進國際優質技術與產品，在國內扎根，以確保國內的疫苗穩定供應、疫苗產業升級、與提升國內疫苗產業的競爭力，為國人健康努力。