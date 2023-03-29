發生在2021年的「松山之亂」案，唯一被依毀損公物罪起訴的黑衣人徐權，台北地方法院依損壞公務員職務掌管物品罪將徐判刑6月，可易科罰金，檢察官認為他挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存，不准易科罰金、須入獄執行，他不服聲請異議，但遭台北地方法院駁回。

2021年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，檢方偵結後，僅起訴砸壞電腦的徐權，法院將徐判刑6月確定。

徐男在去年10月6日到台北地檢署到案執行，執行檢察官全盤審酌，當庭告知他「因挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存，更增國人對警方執法信賴感疑慮，認易科罰金難以准許，應入監執行」等語，否准其易科罰金之聲請。

徐男向法院聲明異議，台北地院認為執行檢察官在指揮執行時，已給予他陳述意見之機會，決定不准易科罰金，核屬法律授權檢察官所行使之裁量權限，且其裁量無違法或不當之處，裁定駁回徐的聲請。可抗語。