維尼奧夫斯基小提琴大賽、帕格尼尼小提琴大賽雙料金牌得主，小提琴女神阿倫娜．芭耶娃（Alena Baeva）首度來台，本周五將和指揮家殷巴爾、台北市立交響樂團同台演出，曲目為經典的孟德爾頌小提琴協奏曲。

芭耶娃的首次台灣行，她在社群媒體也分享來台首演的興奮感，並表示孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》是他最喜愛的作品之一，「它帶給我許多快樂，以及對於音樂的巨大熱情與生命力。」

芭耶娃善於演奏的曲目多且廣，當中包含四十多首小提琴協奏曲。2022年的專輯曾獲BBC音樂雜誌（BBC Music Magazine）評選該唱片為「本月最佳唱片」，稱這是一份「非聽不可」的錄音。2020年錄製舒曼小提琴協奏曲和孟德爾頌E小調小提琴協奏曲的原始版本（1844年版），此錄音由美洛迪亞唱片（Melodiya Records）在全球發行，廣受好評。

音樂會下半場曲目為布拉姆斯的第一號交響曲，殷巴爾曾於受訪時表示：「若要發展出自己的詮釋方式，不僅需要考慮音樂的精神和情感內容，還要分析作品本身所講述的故事和意義。外界事物隨時不停地改變，包括自己也是，因此每一次的演繹都必須重新審視與探索。」

演出將於3月31日在台北市中山堂中正廳登場。