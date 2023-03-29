為發揚無私大愛奉獻精神，並提升三重、蘆洲地區緊急救護品質，財團法人天得歐氏、歐黃寶釵慈善基金會共同捐贈本局第三救災救護大隊救護車、災勘車各1輛及2台高階生理監視器，於112年3月29日上午10時整，假本局鷺江分隊（新北市蘆洲區長榮路792號）辦理捐贈典禮。

財團法人天得歐氏慈善基金會自103年成立以來一直默默行善，平時熱心於急難救助及積極透過捐助安家實物銀行，將捐贈物資分送給弱勢朋友及低收入戶家庭。基金會一直秉持著關懷社會的精神，並自107年起每年捐贈本局高頂救護車及相關救護器材，至今共計捐贈高頂救護車5輛、生理監視器6台、災勘車2輛、救護外套及背心等，總價約2千500萬元。此次得知大隊部災勘車、鷺江分隊現有救護車及二重分隊高階生理監視器需汰換，遂捐贈災勘車及高頂救護車各1輛、高階生理監視器2台，期能強化分隊救護量能，提供市民全方位救護需求。

財團法人天得歐氏、歐黃寶釵慈善基金會共同捐贈本局第三救災救護大隊救護車、災勘車各1輛及2台高階生理監視器。(新北市消防局提供)

副局長陳崇岳表示，感謝財團法人天得歐氏慈善基金會近年來對本局的支持，本次捐贈高頂救護車、災勘車均為現代化的救援車輛，其設備與科技可有效地提升救援效率，而高階生理監視器也能夠監測患者的生能夠監控病患生命徵象的裝置，能夠即時偵測心跳、呼吸、血氧等指標，有助於提供更快速的醫療救援，提供更精準的醫療照護，給市民更加全面且安全的服務。

李清安局長表示，近年來本局為了提升本市OHCA患者存活率做了相當多的努力，包括推動全民CPR急救教育、成立高階機動救護支援隊、增加重症第三人出勤機制、進階實施骨針IO施打及消防車輛AED運送等作為；且現有高級救護技術員擴增至557人也是全國最多；110年更全面啟動新北市線上100台5G智能行動急診救護車，期勉在這些努力下持續精進救護效能，以不負市民所託。

本次捐贈典禮結合高階救護器材操作展示，由本局高級救護技術員於現場實際進行生理監視器及骨針(IO)快速注射設備的操作，這兩項器材主要的特點是操作簡單快捷，對於急救患者的生命徵象監控及迅速輸液非常適用。

政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝財團法人天得歐氏慈善基金會及歐黃寶釵慈善基金會的無私奉獻，為市民提供精良的裝備器材，提升救災救護服務品質，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。