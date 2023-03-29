新竹市政府4月1日至5日在新竹公園舉辦2023新竹市兒童藝術節「ZOOM！ZOOM！新竹」，市府交通處表示，外縣市民眾可搭乘火車至台鐵新竹火車站，或搭乘高鐵轉乘台鐵至新竹火車站，最為方便，下車後前往後站沿公竹路步行約10分鐘即可抵達會場。

另，活動場地周邊有動物園地下停車場、體育館前停車場、大潤發停車場及後火車站停車場，總計提供超過1000格汽車停車位，新竹公園周邊路邊汽車格也會改為機車格，提供騎乘機車的民眾前往停放。

交通處也提醒，新竹公園與新竹動物園是新竹市熱門景點，每到例假日停車場皆滿場，因此，建議外縣市民眾可搭乘火車前往，減少找不到車位的困擾。

交通處指出，當停車場滿場時，民眾可前往樹林頭停車場停車後，轉搭接駁車前往會場，樹林頭停車場首班車9點30分，末班車16點30分；新竹公園孔廟廣場首班車10點30分，末班車17點30分。每15-20分鐘1班，去程每人收費10元、返程免費，18歲以下及65歲以上免費搭乘。