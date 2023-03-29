柯佳嬿、吳慷仁在《模仿犯》首度合作對戲。（陳俊吉攝）

夏騰宏、柯佳嬿、吳慷仁、庹宗華、江宜蓉出席《模仿犯》首映會。（陳俊吉攝）

《模仿犯》主創團隊出席盛大首映會。（陳俊吉攝）

吳慷仁演活檢察官郭曉其。（陳俊吉攝）

柯佳嬿被期待《模仿犯》再創都市傳說。（陳俊吉攝）

Netflix懸疑影集《模仿犯》將於31日上線，29日一連舉辦首映記者會、大型體驗裝置「紅色禮盒」開幕儀式及世界首映星光紅毯3場大型造勢活動，主演吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏等人聯袂出席。柯佳嬿對合作多檔戲卻是第一次演對手戲的吳慷仁展開「五星級吹捧」，大誇：「以演過檢察官的角色來說，他真的很厲害！感覺木村拓哉之後就是吳慷仁了！《HERO》之後就是《模仿犯》！」讓吳慷仁求饒直呼：「拜託！不要再木村了！拜託！」就怕被木村拓哉迷罵。

不過柯佳嬿也分析，吳慷仁和木村拓哉是不一樣的類型。飾演記者的江宜蓉也分析：「他們的角色共通點，就是對細節執著、不放棄，這是共通魅力！」製作人則爆料，先前去日本拜訪原著作家宮部美幸老師時，「老師有像小女生一樣誇慷仁『你好帥喔』！」 不過吳慷仁馬上接話：「但老師看完片後說庹哥好帥，被搶走了！庹哥可能是她的菜！」

導演張榮吉力誇吳慷仁真的很進入角色，「常常分不清楚是吳慷仁還是檢察官郭曉其，很多案件的邏輯，還是他整理給我們的！感覺就是吳慷仁在辦案，他是真的很認真在辦案，做了很多功課！還特別跑到台南拜訪檢察官」。吳慷仁坦言《模仿犯》應該是他拍過的戲中「邏輯」難度高、最難拍的一部戲，也真的留下陰影，「從沒有抱劇本抱得這麼緊！劇本都是放床旁邊，因為每天都是看劇本看到睡著，甚至還夢到我的魔鬼場！夢到兇手對我笑，我還回他你笑屁啊！」不過他笑說拍完後還沒遇過「兇手」，所以至今還沒告訴對方。

吳慷仁與柯佳嬿都入行多年，柯佳嬿說，兩人過去曾多次演出同一部作品，包括電影《渺渺》、影集《媽，別鬧了！》，但連碰都沒碰到對方，這次《模仿犯》終於正式跟吳慷仁演到對手戲了，吳慷仁則多次大讚跟她拍戲就是「很舒服」，從兩人的第一場戲開始，在現場一起走戲、建立角色關係，就覺得很舒服了。

吳慷仁還自曝拍攝《模仿犯》時「全程沒有化妝」，因為前輩庹宗華為了讓角色變成更真實也沒化妝，「定妝時化妝師就說，庹哥坐下去、椅子還沒熱就起來了！我心想那我也不要化好了，畢竟檢警辦案是一個團隊」，但同樣飾演警察的侯彥西則被爆都有化妝，庹宗華更爆料他上戲前還要先撥弄頭髮、設計對白。

吳慷仁透露自己在第9集的「魔王場」拍完「都腫了」，腫的原因是為了保護飾演兇手的對手演員，不過為了避免暴雷，無法透露更多細節。有一場他跟庹宗華在公園追逐犯人的戲，當天天氣超級冷，卻要一直跑、跑到凌晨，「跑到不知道第幾次，我們都超級累，直接在公園秒睡，睡到被搖醒說換鏡頭了！」被讚寶刀未老的庹宗華也說當天連跑步都要很小聲，因為一大聲就會被附近住戶抗議，「當天太冷又下雨，講話都會吐出白煙，工作人員都淋得一身濕」。

記者會現場主持人楊達敬提及柯佳嬿在《模仿犯》中有聽耳機錄音紀錄的畫面，從《艋舺》和《想見你》，柯佳嬿飾演的角色都有戴耳機橋段，笑問柯佳嬿又有一個「只要有柯佳嬿戴耳機橋段的戲就會紅」的傳說產生，讓柯佳嬿苦笑說：「可不可以不要一直創造新的都市傳說？」

聊及拍片期的辛苦，導演張榮吉大讚阿西陳博正體力超好：「西哥被兇手要求跪地爬行的戲，他完全不喊累，還會一直問問題，精神超好，工作人員都已經快體力不支，他真的是所有人裡面最強的。」只是他膝蓋不太好，要做好防護。

江宜蓉說，她跟阿西對戲印象很深，「因為西哥會一直在角色裡，我有點分不出來是西哥還是角色，他的眼神讓我很想哭，走戲時他只是唸台詞，我就哭了。導演就說等一下，還沒開始妳忍住！」至於吳慷仁在她眼中是很有想法、行動力很強的演員，「第一次看到這麼嚴肅、內斂的慷仁哥，跟私下的他不太一樣 ，他在現場也是一直待角色裡，演《華燈初上》寶寶時，他真的很放鬆，我一度懷疑慷仁哥是否比較中性，這部突然變得很有男子氣概」。

由於在Netflix全球上線，會有許多種語言配音，吳慷仁搶先看了日文配音版，他笑說：「看別的語言配音版本很像在看別部戲，而且日文配音版的聲音讓郭曉其（角色名）感覺更帥，走更英挺型的路線。」他也很期待之後可以看到更多語言的版本，還現場嘗試泰文發音，讓柯佳嬿非常驚訝，直讚很適合角色。

《模仿犯》此次也踏入人潮，於捷運中山站旁的心中山廣場打造劇中關鍵證物「紅盒子」的巨型裝置物，從上週驚喜出現就引發網友熱議，29日終於盛大開幕，主演吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏也現身為《模仿犯》大型體驗裝置剪綵祝賀，盒內真實1：1還原影集主要場景TNB電視台的主播台，也將於3／30-4／18 每天的下午2點開始到晚上9點，開放入場體驗，讓民眾可以從導播室觀摩、換主播套裝再到登上主播台，親身體驗擔任電視台主播的流程。《模仿犯》中飾演記者「路妍真」的江宜蓉也表示：「一踏進來就有一種回到TNB電視台的感覺，之前主播的位置都是心如姐坐的，實際去體驗很像是篡位心如姐。」

Netflix獨家華語影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。影集《模仿犯》將於3月31日在 Netflix 全球獨家上線。