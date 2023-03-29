新北市青年局長錢念群。（徐沛琪攝）

基隆市、台北市、新北市、桃園市創業空間共享平台合作備忘錄於今（29）日下午完成簽署，為協助有夢想的青年具備創業、創新能力，基北北桃打破區域限制，合力提供靈活運用的辦公空間及多面向資源，期盼能加速新創者穩健發展。

簽署儀式與會來賓包括新北市青年局長錢念群、基隆市產業發展處長林鼎超、台北市產業發展局長陳俊安，以及桃園市青年事務局長侯佳齡，4位代表著基北北桃4個城市未來加強跨域交流、資源共享、創業共好。此次共享空間的合作預計自4月底開始實施。

新北市青年局長錢念群表示，未來基北北桃的青創基地進駐團隊即可預約使用共享辦公室、會議室、多功能空間、展覽空間等，期待城市間的合作能提高進駐團隊場地使用的彈性，增加創業青年的移動力，加速創業成功之路。

此外，新北市青年事務委員會主委吳宗憲也出席簽署儀式，他表示，創業是青年最熱門的選擇之一，現在的創業者不僅需要創新的思維、商業模式，豐富的資源、良好的環境也至關重要。基北北桃作為北臺灣發展最活躍的城市，為年輕人打造更完善的創業後盾。