坦帕灣光芒猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在本屆經典賽大顯神威，雖然沒能幫助墨西哥戰勝日本，但是也打出一場精采絕倫（官方評為史上最精采）的準決賽。阿羅薩雷納其實是古巴人，外媒報導他19歲在古巴打球時的月薪僅有4美元，今年他在大聯盟的年薪為415萬美元（新台幣1.26億）。

阿羅薩雷納出生於古巴，他後來有打進古巴職棒，即使如此薪水也少得可憐，月薪平均為135美元（新台幣4109元）。他們的球員並不是與球團簽約，而是直接隸屬於聯盟，沒有所謂自由球員，也沒有外籍球員，當然球員更沒理由轉隊（除非是因為搬家等外在因素）。

古巴與美國敵對，古巴球員如果不想成為「叛徒」，唯一的選擇就是去日本職棒打球，也是美國以外最高薪的職棒。如果是頂級好手，最好的結果還是逃亡去美國打大聯盟。

阿羅薩雷納2015年逃去墨西哥打棒球，他的家小也都在墨西哥，他對墨西哥有很深厚的感情。最後他說服墨西哥總統，在經典賽開打前幾個月取得墨西哥國家隊的代表權。顯然他對古巴頗有怨氣，甚至放話希望古巴隊打進決賽，才有機會「親手解決他們」。

古巴沒有能力給予職棒球員高薪，他們只能提供教育和其他生活方面的優待，以及比較高的社會地位，但還是遠遠敵不過大聯盟的高薪誘惑，包括本屆經典賽都持續有選手叛逃。