新北淡水昨（29）日晚間發生一起死亡車禍，當時18歲周姓男子與大學生女友21歲林姓女子吃完宵夜後，共騎一輛機車準備返家，結果周男騎車起步時從路邊竄出，導致直行的重機騎士29詹姓男子反應不及撞上，後座的林女當場被撞飛，直接撞上路旁電線桿造成重創，當場失去生命徵象，送醫急救後仍宣告不治。

據了解，這起事故發生在昨日晚間10時許，當時周男與女友林女到北新路附近吃宵夜，正當兩人買完要騎車離開，騎車的周男為了行駛到對向車道，竟直接從路旁竄出，準備迴轉。

結果這時詹男騎著黃牌重機直行北新路、往中山北路方向行駛，面對突然出現的周男以及林女閃避不及，結果攔腰撞上對方，林女從後座被撞飛，撞上路旁電線杆後造成體內大量出血、頭部重創，當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡。

全案無涉及酒駕，另外周男與詹男全身多處擦挫傷，送醫急救後已無大礙；淡水警方全案依受理交通事故規定辦理，並通知採證人員到場採證，將調閱周邊監視器、行車紀錄器及通知家屬到場協處，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。