桃園市東非狒狒歷經18天逃亡，卻在日前慘遭獵殺，引起外界關注，台北市立動物園29日指出，探索外界是動物天性，只要找到任何空隙就會想逃出，因此，照養環境至少設有2道防逃機制，保育員平時餵食或上下班都會清點動物數量及確認狀態，也會定期讓園內人員進行動物逃脫模擬演練。

探索是動物天性，只要發現照養環境有任何破口會想辦法逃脫，故北市動物園發言人曹先紹指出，為動物設置的照養空間不只要舒適，也會根據動物習性設立至少2道防線，第1道通常是挖壕溝、高牆等，第2道則設電牧線，內場另會有2道門，避免一開門動物竄隙逃出。保育員則是上班第一時間盤點動物數量及狀態，餵食、下班前也會再次清點與確認。

防逃機制難免百密一疏，北市動物園黑猩猩「莎莉」就曾攀爬自外圍生長進戶外活動場的樹枝逃脫，即使展區設有壕溝及電圍籬2道防線，依然能找到方法離開照養區，所幸莎莉見到獸醫自知要回去，很快就回家。

為了能儘速圍捕逃脫動物，園方每半年至少有2次演練，執行動物逃脫應變機制。工作人員首先用無線電聯繫通報照養區及逃跑情形，召集各館區人員攜帶帆布、手操網、運輸籠、齊眉棍及檔板等多樣工具趕赴現場，除了協助駐警疏散遊客，也會根據動物習性畫定可能逃脫範圍加強搜索，像是中蜘蛛猴習慣在樹上活動，人員圍捕時會多加留意樹木動靜。

若目擊到逃脫動物，工作人員將利用帆布及擋板設立封鎖線，負責照顧該物種的保育員則會叫喚動物，將其引導至封鎖範圍內，利用吹箭圍捕動物。曹先紹補充，若動物距離人員所在處太遠，才請獸醫師根據動物狀況調配藥劑，再操作麻醉槍，擊中後必會立刻確認動物狀態。

曹舉例，2004年曾發生民眾闖入獅子欄舍，由於麻醉不會立即見效，也擔憂獸醫師吹不準箭反而激怒動物，園方當時請來文山分局支援，讓警察配槍待命，幸好使用水柱驅離且吹箭成功，順利讓獅子竄入內舍未波及民眾。他也補充，園方會要求獸醫相關人員訓練吹箭或打靶，提升精準度。

他強調，北市動物園藉由不斷地防逃演練，以及歷年來動物逃脫事件，持續改善應變機制，期盼園方經驗能給予各界參考。