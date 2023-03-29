為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至113年底止，以持續協助民眾購屋安家。截至本年2月底止已協助33萬7029戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3999億餘元，提供民眾購屋資金需求。
財政部表示，青安貸款利率選擇包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率三種，民眾可依資金狀況及還款規劃擇適辦理，惟貸款利率計息方式一經選定不得要求變更。
為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」(下稱青安貸款)，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理，並以中華郵政公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為基準利率加碼計息，基準利率按中華郵政公司自本(112)年3月29日調升半碼為1.595%。青安貸款一段式利率突破2%大關，達2.15%，但因有減碼措施，減碼後為2.025%。
為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至113年底止，以持續協助民眾購屋安家。截至本年2月底止已協助33萬7029戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3999億餘元，提供民眾購屋資金需求。
財政部表示，青安貸款利率選擇包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率三種，民眾可依資金狀況及還款規劃擇適辦理，惟貸款利率計息方式一經選定不得要求變更。
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