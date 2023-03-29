台中市議會日前通過市府提出的台中巨蛋追加預算，為積極「孵蛋」，台中市府各局處啟動相關計畫，29日起上網辦理公開閱覽，建設局長陳大田指出，透過公開閱覽的方式，盼廣徵廠商、民眾意見，藉以提高公共工程品質，後續也歡迎全台廠商參與投標。

因疫情衝擊、俄烏戰爭影響及物價波動，國際原物料價格持續上漲，歷經6次流標的台中巨蛋日前在議會臨時會追加35億元經費，工程預算從原本的64.9億增加至99.98億元，市府並重新啟動孵蛋計畫。

陳大田表示，經市府整體評估、調整預算，29日起辦理公開閱覽，閱覽期到4月6日下午5點；巨蛋的興建將落實專業分工，由都發局執行規畫設計、建設局辦理工程招標，未來則由運動局引進專業經營團隊，並採民間促參模式讓巨蛋建設更完善。

建設局強調，市府積極推動巨蛋招標作業公開、透明化，並成立「重大採購廉政平台」，邀檢調及廉政機關參與。