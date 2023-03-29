台灣裙擺搖搖基金會日前宣布停辦LPGA亞洲賽事，讓原本的亞洲三場賽事出現缺口，但LPGA今日決定由總獎金300萬美元的馬來西亞銀行錦標賽於10月26-29日在吉隆坡俱樂部接手，讓亞洲賽事規模依舊維持不變。

馬來西亞銀行曾在2016-2019年舉辦男子歐巡賽與亞巡賽，但因為新冠肺炎疫情而被迫停辦，至於LPGA也曾在2010-2017年於馬來西亞落腳。總獎金300萬美元的LPGA馬來西亞銀行錦標賽是除了大滿貫賽事之外獎金最高的層級賽事，同時也能讓LPGA女將們在10月接連參加韓國、馬來西亞和日本三場亞洲比賽，免得過於舟車勞頓。

LPGA專員薩曼表示，很高興LPGA在相隔6年之後能再次重返馬來西亞，尤其是馬來西亞銀行在提升女性地位和賦予女性權力方面有著共同的價值觀，這使我們在這個地區成為重要合作夥伴。此外，馬來西亞銀行透過提供亞洲賽事最大獎金以及世界級的比賽環境，進一步展示對於女性運動員的承諾。

兩度參加奧運、LPGA馬來西亞籍球員總監凱莉.譚說，「非常高興能在今年10月再次於吉隆坡舉辦LPGA巡迴賽，這是榮耀與責任，同時也希望全球最頂先的LPGA選手屆時能齊聚於吉隆坡，享受大馬美麗風光。」

LPGA傳來好消息的同時，PGA卻驚傳噩耗，LIV聯盟從PGA手中搶走了墨西哥瑪雅科巴的舉辦賽事資格權利，逼迫PGA只能將今年賽季墨西哥的賽事轉移至卡波聖盧卡斯由老虎伍茲設計的卡波納球場，LIV狠狠打了PGA顏面。