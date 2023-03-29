新北市教育局舉辦「技職學習歷程—課程學習成果競賽」，各校經校內甄選後，推薦145件優秀作品參賽，經初選擇優45件入決賽，今決選產出特優2件、優等3件、甲等5件與入選等獎項。教育局長張明文表示，競賽目的鼓勵技高重視課程教學，積極協助學生打造厚實的學習歷程檔案。

復興商工美工科學生張宇彤說，學校開設立體造形實作實習課程，重視形體技巧、運用多媒材雕塑、尋找解決問題方法與做好時間管理等，師長不斷鼓勵我們，扎穩基本功，才能循序漸進完成電影角色作品雕塑。

瑞芳高工空間測繪科學生胡展英說，營建技術實習課程是重要的基礎學科，結合了基礎機電、水電配管設計、泥工和木工等跨域技能。而且營建技術與日常生活、未來職場皆息息相關，自己的學習成果，便是此課程的學習成果。

教育局表示，為了讓技高生百分百完備學習歷程，躍進理想科大，新北市多管齊下，包括推動與各科大的合作計畫，如學習歷程檔案健檢、模擬面試、預修大學課程、合辦專業營隊。更透過各項市級競賽，如課程學習成果、自主學習成果及專題實作等，鼓勵學子多元展能。