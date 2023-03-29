基本工資工作小組今天召開會議討論當今經濟情勢，會中委員關注消費者物價指數（CPI）、電價、利率、匯率及缺工等議題，但對於是否調整基本工資則認為仍言之過早，仍要待第三季檢視相關經濟指標、討論後再決定。

基本工資審議會每年會召開3次的工作小組會議及在第三季的基本工資審議會，工作小組會議邀請委員檢視社經情勢及相關數據，基本工資審議會才會做最終拍板及決定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛轉述，工作小組會議中提供15項數據予委員參考，並交換對當前經濟情勢看法，勞資雙方皆關心CPI變化，也有委員關心景氣、電價、利率、匯率等，但對於是否調整、調整幅度等仍要到今年第三季再觀察。

針對缺工議題，勞動部部長許銘春在會中回應，會針對不同產業，提供不同方案媒合勞工，也有中階移工人才留用等措施。經濟部代表則提及疫後特別預算，有針對協助廠商計畫等。

黃維琛提及，由於主計總處不再編纂躉售物價指數（WPI），改編製生產者物價指數（PPI），因此勞動部也擬修正基本工資審議辦法，預計將在第三季前公告施行。