「靜物Lisa Djaati」上周六舉辦出道20年來首次個人演唱會，Lisa坦言心情緊張，笑說：「我真的把自己逼到極限，想說幹嘛壓力這麼大辦一場演出，不過這次終於站到舞台中間，不再被音箱給擋住，看到台下有這麼多人來捧場，鬆了一口氣，也謝謝大家來聽我20年來第一場個人演唱會。」Lisa也以驚喜方式讓遠在美國的女兒另類現身，母女難得合體演唱〈大風吹〉，感動全場所有人。

Lisa女兒另類同台，母女合唱〈大風吹〉。

靜物Lisa Djaati退居幕後多年，去年以新專輯《漣漪效應》重回歌手身分，贏得諸多好評，然而20年前返台發片至今，Lisa從未辦過個人演唱會，即便長期擔任專業和聲導師與製作人的她，隨著不同歌手征戰全球大小場地，卻始終將C位放一旁。

Lisa身穿一套紅色鮮豔花朵洋裝登場。（Madame H提供）

她25日首度舉辦個唱，以〈我在歐洲打電話給你〉登場，帶來多首早期作品〈Freedom〉、〈Leave Me Alone〉、〈秘密地下室〉等。看到台下滿場歌迷力挺，她感動表示：「謝謝你們願意支持一位20年來才第一次辦演唱會的歌手，我知道自己是一個很懶惰的人，多虧一群工作夥伴逼著我，才能有今天的演出。」

新專輯特別收錄一首Lisa女兒獨唱曲〈大風吹〉，由於女兒正在美國念書，無緣跟媽媽同台演出，仍以隔空形式聲音現身舞台，另類方式合體演唱，Lisa看著女兒從小到大的身影，感動紅了眼眶，更表示：「我已經好幾年沒看到她了，這段期間都只能用視訊方式見面，最近她剛滿18歲，演唱會結束後最想做的一件事就是立刻飛到美國找她！」

「靜物Lisa Djaati」出道20年首場個人演唱會大成功。（Madame H提供）

好人緣的Lisa，演唱會當天收到不少花籃擠滿Legacy，包含陶喆、吳青峰、林宥嘉、江美琪，另外范瑋琪、HUSH、萬芳、黃玠、黃小楨、瑪莎、葛大為和吳青峰都到場支持。