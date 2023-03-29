51歲香港女星袁詠儀（靚靚）是選美出身，曾獲得香港小姐冠軍與最上鏡小姐獎，盛世美顏讓人稱羨不已，出道多年仍保有凍齡美貌，近日她和老公張智霖一起出席品牌活動，夫妻倆的狀態維持超好，震撼網友。

袁詠儀和張智霖近日出席品牌活動，夫妻倆也穿上同色系服裝，剛出場就成為全場焦點，而當天活動主持人，也在社群發文表示「沒想到這次主持深圳拉夫勞倫之家開業，見到了張智霖和袁詠儀這對神仙眷侶，愛情真的是最好的保養」，並曬出沒修過的生圖。

袁詠儀和張智霖生圖曝光。（圖／取自翔宇_Shawn微博）

只見袁詠儀和張智霖保養得宜，真實狀態完全不像已年過半百，讓網友都激讚「生圖啊，真是他媽的好抗打」、「太配了，這大概就是愛情最好的樣子」、「為啥香港明星都沒有老態的感覺」、「真的一個帥一個美，兩人都51歲了，怎麼保養的」、「怎麼會這樣20年如一日？」

袁詠儀和張智霖是演藝圈著名的模範夫妻，結婚21年始終恩愛如昔，不過兩人結婚時沒辦婚禮也沒拍婚紗，這樣張智霖一直耿耿於懷，覺得虧欠袁詠儀，因此之前也透過節目，拍了婚紗也把婚禮搬到舞台上，讓網友都直呼「太感人，這就是真正的愛情吧」。