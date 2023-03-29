上周五韓美自由之盾演習，部署在韓國的THAAD「薩德」高空層彈道飛彈攔截系統，進行了2017年部署以來的首次攔截測試。韓國軍方表示，面對來自北韓日益增長的核威脅和飛彈威脅，我們迫切需要加強攔截彈道飛彈的能力。

這是西太平洋地區第2套薩德系統，另一套部署在關島。威克島與夏威夷也有薩德系統，不過已經屬於中太平洋地區。

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這次攔截演習，韓國先將薩德系統移動到距離慶尚北道星州基地數十公里外的地點，然後採從指揮基地進行遙控遠端控制。這是為了測試薩德系統的機動部署能力，同時也可以保護更大的區域。

薩德系統分成雷達、指揮控制中心、攔截器三大部分，彼此間除了傳統的電纜連結，也可以無線遙控。直到最近，攔截器都是以電纜與控制中心相連，這引發了人們對它機動作戰能力的擔憂，因此這次試射，也採用無線遙控操作。

美國軍方一直在推動一項資料鏈升級計劃，希望將薩德和愛國者系統整合到同1一個指揮系統中，以增強防禦效率，反應更為靈活。面對北韓持續精進的飛彈威脅，美韓強調，必須更加密切的合作。