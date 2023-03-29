台東縣政府與長濱鄉公所進行老街環境及37個店家門面轉型與再造，今天辦理成果發表會，除了強化店家特色以外，並導入藝術與設計力，融入在地文化，將長濱街道變得煥然一新，讓遊客能夠深度認識在地店家及產業，帶動地方觀光。

台東縣政府與長濱鄉公所的透過花東基金地方創生經費協助，加上在地居民的支持，以長濱大街的街道為主角，嶄新打造1條具有當代藝術特色與長濱傳統風貌的街區，同時也透過前期的訪視輔導，協助店家改善服務品質與硬體，將長濱老街以多樣的藝術形式與產業串聯，形成一個嶄新風貌的長濱特色街區。

長濱鄉老街環境及店家門面轉型與再造，今天辦理成果發表會。（民眾提供）

這次計畫共強化37間在地店家，包含「大力商號」、「貞的知足常樂」的門面泥作木作工程換新；「東振獸肉店」、「東興獸肉店」、「宸發商行」3家在地豬肉攤位更新與設計；長濱街區具代表性之「振發鞋行」展示層架與招牌設計。

「深夜故事」以軟體方式補助影音紀錄器材；「稻香」、「貞的知足常樂」、「下坑黑店」門面位置的重新規劃與設計，「黑美人」、「轉角早餐店」、「大胖子小吃部」餐飲店家廚用工作台及鋼煮台的更換。

此外，在街區改善的部分，邀請了東海岸與國內重要藝術家如尼誕‧達給伐歷、拉飛邵馬、陳奕彰、賀仁瑋、賴冠仲、何彥霖共6位藝術家進行創作，以「潮間帶」為主題，透過四個波浪層，涵蓋長濱的面向，分別為「自然、文化、產業、生活」。

色彩規畫以藍、綠代表海洋與稻浪，象徵長濱是個同時擁有山海美景的城鎮，並以潮池為天然水族箱的想像，於長濱大街導入藝術與設計力，在街區設立一系列的亮點藝術裝置，希望能夠吸引遊客前來體驗、參觀。