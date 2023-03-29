臨床上為了能快速爭取時間，幫助病人度過生死關頭，放置氣管內管或氣切造口，皆為搶救生命緊急醫療處置選擇；若病人因疾病因素需長期使用呼吸器輔助呼吸，醫療端會建議施行氣切造口術，將須經口腔／鼻腔之氣管內管，轉換成從頸部氣管開口處放入氣切管，讓病人能更順利排除分泌物，維持通暢呼吸道。

一般來說，施行氣切造口術的適用對象，包含：長期放置氣管內管且無法脫離呼吸器之病人；痰多伴有痰液清除困難、咳痰功能不足、反覆性肺炎之病人，以及有特殊因素，無法經口鼻放置氣管內管維持呼吸道通暢病人。

那麼有哪些疾病會讓病人需要施行氣切造口術呢？臨床上可以發現，長期呼吸衰竭、肺部其他疾病導致呼吸功能異常，無法順利清除呼吸道分泌物、或需長期依賴呼吸器時，經由醫師評估及建議執行氣切造口，建立呼吸器與肺部之間的通路。

正常呼吸時空氣依序由口鼻→咽喉→氣管→肺部；然而氣管內管的管徑小、路徑較長，增加呼吸道的阻力成了負擔，加上長期經口插管易造成口腔潰瘍、呼吸道損傷或感染，藉由氣管造口的使用，藉以提升長期使用呼吸器病人的生活品質。

●氣管內插管與氣切造口術的差異性比較

氣管內管是將較長的人工氣道，經由鼻腔或口腔放置到氣管深處，用以維持呼吸道通暢（如圖一），而氣切造口術則是在頸部第3-4環狀軟骨間做約2公分橫向切口，置入約6~7公分的通氣管，以做為氣體輸送通道，幫助病人呼吸（如圖二）

●該選擇氣管內插管或氣切造口術？

其實，兩種方式各有優缺點，應該如何選擇呢？從表一我們可以明顯看到使用氣管內管，也就是俗稱的插管治療，雖然身體外觀上不會造成傷口，但因為嘴巴無法閉合，加上口腔清潔不易，容易造成嘴角潰瘍及破皮出血；再加上無法有效清除氣管內管及支氣管的分泌物，容易造成病人需要長時間依賴呼吸器，延長住院天數，也會增加感染風險。

反觀眾人比較忌諱的氣切造口術，因為沒有經過口腔，所以可以大幅度降低人工氣道的阻力，讓呼吸更順暢，同時減少口鼻疼痛，而且氣切管的長度較氣管內管短，病人能自行將痰液抽乾淨，避免阻塞於氣管內管中，降低感染及潰瘍發生機率。惟氣管內可能會有肉芽組織增生，導致氣管狹窄，日後需要手術處理。

然而，要使用氣管內插管或氣切造口術，都須經過詳細評估，您可於術前和醫生、家人討論，再做出決定。

本文轉載自臺大醫院雲林分院院訊