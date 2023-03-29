不少人都希望今年能夠事業順利，並且獲得升職加薪機會，《科技紫微網》運勢專欄分享2023年事業運旺、貴人多的前4名生肖，依序是生肖羊、狗、豬、虎，其中第1名的生肖羊上半年雖運勢起伏大，不宜進行長久規劃或事物，但下半年運勢穩定上升，在貴人的幫助下，在職場上有利於晉升。

▍第四名：生肖虎

生肖虎在2023年事業方面將出現好的機遇，但也會伴隨較多考驗與挑戰。在今年工作方面容易遇到攔路虎，需要以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，並有機會獲得主管的青睞。農曆2月、12月會貴人出現，讓他們做事更輕鬆。農曆5月，職場中會有小人出現，此時不可輕信同事的話，凡事多留心眼，更易避開陷阱。

▍第三名：生肖豬

生肖豬在2023年官祿運將超級旺，才華能力將可獲得展現機會，雖然也需面對實力堅強的競爭者，但他們的好表現不會被對方給掩蓋掉。今年他們可憑著專業的技術得到晉升機會，尤其在農曆8月、12月可多留意晉升資訊。但生肖豬需注意的是，切勿只盯著自身利益，若不能和主管、同事友好相處，可能會削弱好運，變得不利。

▍第二名：生肖狗

生肖狗在2023年擁有平穩的官祿運，職場上將會諸事順利，並同時能獲得很多的合作機會。生肖狗如果能維繫良好的人際關係，行事可事半功倍，不僅能和主管保持良好關係，也能促進手中事務向好的方向發展，便有望升職加薪。位於管理階層的生肖狗要注意，今年壓力會與升職機會同時來到，需提早做好準備。

▍第一名：生肖羊

生肖羊在2023年事業發展機遇很不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到認可，利於爭取心儀的職位。上半年運勢有些許起伏，不宜進行長久規劃或周期較長的事務；下半年運勢穩定上升，更有貴人相助，有利於晉升，此時生肖羊只要大膽爭取，容易獲得好結果。