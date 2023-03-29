前立委顏寬恒去年在台中立委第二選區補選被爆沙鹿豪宅違建案，他落選後傳出拋售該宅，台中檢調接獲舉發28日搜索顏家等10多處，並帶回顏寬恒及陳麗淩夫妻等9人調查， 29日凌晨訊後，依竊佔、偽造文書等罪嫌諭令顏具保1000萬元、顏妻及林姓人頭員工各500萬元、買方澤序設計公司張姓負責人50萬元。

顏寬恒去年由國民黨提名參選台中市立委第二選區補選，陸續被爆出沙鹿豪宅、南屯招待所等涉侵佔國土及違建，豪宅侵占國土違建部分，經台中市府都發局要求限期拆除，顏家大陣仗自行拆除，在今年補選落選後即傳出拋售豪宅，顏日前登記爭取黨內提名再戰立委，檢調28日發動大規模搜索，再爆該豪宅買賣涉「假交易」延燒。

台中地檢署自去年1月至3月間陸續民眾檢舉而立案偵辦，先後已傳訊多人調查，並在28日發動搜索顏家、買方澤序設計公司等10多處，帶回9人調查，包括顏寬恒夫妻、林及賴姓員工、澤序公司張姓女負責人及陳姓建築師等6名被告；代書、國有產財署人員3名證人。

檢察官訊後，依竊佔、偽造文書等罪嫌諭令顏寬恒具保1000萬元、顏妻及林姓人頭員工各500萬元、澤序張姓負責人50萬元，其他人請回。

據了解，該豪宅在顏妻名下，疑透過林姓員工承租豪宅旁國有土地，爆出侵佔國土及違建案風暴後，以4500萬元賣給澤序設計公司張姓負責人，透過代書辦理產權轉移等相關手續，經檢調搜索實勘豪宅園區、車道及圍牆疑仍有侵佔國土部分。

至於顏寬恒交保後，痛批檢調「為政治服務、政治打手」，並以台南學甲槍擊案為例，兩者交保金額不符比例；並指稱，他為捍衛清白，一度拒絕交保，檢察官還勸說了1個多小時。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝回應表示，「法律沒有假期」，檢察官偵辦案件絕不考量政治因素及立場，該案去年接獲檢舉告發以來，已陸續約談多人，於28日發動首次搜索偵訊，呼籲外界勿妄加臆測、給予公正辦案空間，至於交保金額則是檢察官審酌涉案程度、相關事證等綜合考量，至於當事人是否接受，則是自由意志。