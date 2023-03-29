據國建署資料顯示，台灣爬山健走的運動人口將近500萬人，隨著台灣進入氣候多變的季節，戶外品牌推出適合梅雨時節享受外出活動的裝束，以強力的機能性包含防水、透氣等讓民眾從容應對各式複雜地形與環境。

The North Face女款粉色透氣舒適抓地徒步鞋，4380元。（The North Face提供）

The North Face發布全新一季春夏戶外徒步系列，好比採用WindWall衣料的戶外徒步系列男士外套，經由DWR防潑水處理，擁有更出色的防風、防潑水性能，輕鬆應對春季多變氣候；女性部分則打造亞洲版型女士開襟衫，純白色系亮眼實穿好搭配，選用FlashDry舒適衣料製作，高效率吸濕排汗確保全身涼爽舒適。

準備迎接梅雨季的到來，品牌也推各式防風防水外套及衝鋒衣，男士防風外套同樣採用亞洲版型設計，寬鬆剪裁讓身體能自由伸展擺脫束縛，個性潮流的季節性撞色設計，為日常穿搭提供更多選擇；高性能WindWall衣料能抵擋紫外線，提供出色防風、防曬功能；女性外出使用的外套主打採用亞洲版型設計的連帽衝鋒衣，靈感取材經典款衝鋒衣的立體剪裁接縫方式，協同WindWall防風衣料有效應對突來的陣風，減少身體熱量損失，滿足徒步過程中的防風需求；加上DWR防潑水處理，在綿綿細雨中提供一定強度的防護。

在外出鞋款部分，VECTIV Taraval Tech充分利用VECTIV科技，專為越野設計的Surface CTRL橡膠大底，提供優越抓地力，讓雙腳落地時更穩定，輕鬆應對各種複雜路況。

Columbia服裝防曬還可順應環境自由調整長短。（Columbia提供）

Columbia則推從頭到腳的登山健行「神隊友」，其中最強新品「FACET 75 MID OUTDRY防水超彈力健走鞋」以BE THE GOAT為概念設計，採用兩項獨家專利「OutDry科技」全面阻斷雨水與雜質滲入，以及「Adapt Trax科技」行走乾濕地面都能極致止滑同時提供出色的抓地力，為徒步旅行者創造宛如山羊遊走在懸崖峭壁上的全新體驗，完美克服台灣山林間大多是遍布樹根的泥土地等困難地形。

Columbia防水外套透氣又保暖，登山不怕失溫又兼顧有型。（Columbia提供）

Columbia最新超防曬科技「Omni-Shade Broad Spectrum」是經全球皮膚癌協會認證的UPF 50最高等級防曬，單穿即可以物理性防曬完美隔絕強烈的紫外線UVA和UVB，更將掀起減少使用防曬乳以支持環境永續的「防曬新革命」。透過此技術專為戶外打造的長袖襯衫、工裝快排背心及兩截式長褲，還搭載Omni Wick 快排速乾布料經抗茵除臭處理，無論什麼天氣都能全天候保持清新乾爽的好心情，加上時尚又貼心的設計，像是襯衫袖口設計捲袖固定繫帶、快排背心設有墨鏡用口袋、背後透氣通風網孔、雙截式褲款可順應環境自由調整長短等。

外套部分主打Columbia Mazama Trail Shell防水外套採用「Omni Tech 3D防水科技」，不僅能夠有效起到防水作用，內層新增加親膚絨毛設計加強透氣性與提升保暖，更讓戶外愛好者在下雨天也能保持舒適又透氣的體感，同時調解體溫、減少熱量散失，輕鬆禦寒又有型。即日起加入Columbia店櫃LINE即可成為一般會員享有入會禮購物金200元，消費滿額成為VIP會員還可享有入會禮1000元並享有專屬活動、生日獨家折扣等不定期活動。