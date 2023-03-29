前總統馬英九27日赴陸祭祖參訪交流，綠營名嘴此前曾開嗆：「你（馬英九）喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」馬英九28日上午到南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話時果然直接講出「中華民國」。國民黨台北市議員徐巧芯今(29日)在臉書PO出截圖表示，「贊助10台車，包車載獨派成員前往桃園機場迎接馬前總統」，她並喊話台獨教授4月7日「不見不散」。

馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接說出「中華民國」，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。

由於之前綠營名嘴曾開嗆：「你（馬英九）喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」徐巧芯呼籲：「獨派教授請說到做到！」她個人贊助10台車，包車載獨派成員前往桃園機場迎接馬前總統。

「不要當說說嘴，整個台派、獨派的都要來喔！」徐巧芯還提到，吳欣岱說要包三台車，沒問題，台北市議會出發到桃園機場，大家不見不散，不要網路上動手指很會，結果萬人響應零人到場喔！

徐巧芯隨後又發文強調，「台獨教授們說，馬總統只要在中國大陸說出『中華民國』，就要來恭迎他回國，吳欣岱說他們要三車（雖然後來又嘰嘰歪歪要選地點誰理妳），所以我立刻訂好車，4/7的11:30從台北市議會發車，請台獨教授一個一個都要來，不要躲喔！溫馨提醒：我們會在車上全程放國歌。（另外我會再訂支持馬前總統的車，歡迎私訊訂位）」

網友也虧「要開放下注台獨教授會不會去嗎？」、「真期待，教授能說到做到，不要丟我們台灣人面子」、「協助論文過關比面子重要」。