《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）春季賽例行賽於上週日結束，17支隊伍中取得晉級季後賽資格的10支隊伍，依排名由高至低，分別是JDG戰隊（例行賽戰績13勝3敗）、EDG戰隊（13勝3敗）、LNG戰隊（13勝3敗）、WBG戰隊（11勝5敗）、BLG戰隊（10勝6敗）、OMG戰隊（10勝6敗）、TES戰隊（9勝7敗）、TT戰隊（9勝7敗）、皇族RNG（8勝8敗）以及WE戰隊（8勝8敗）。

緊接著LPL季後賽於本週四（3/30）開打，賽制也由例行賽的BO3（3局2勝制）改為BO5（5局3勝制）。季後賽第1輪的第1場比賽，將由TT對上RNG，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/30（四）17:00，皇族RNG @ TT戰隊，推薦：不讓分「TT戰隊」勝

先說RNG，上週兩場比賽先後對上NIP及RA，結果分別以0：2、2：1的比數，取得1勝1敗的戰績。近期RNG的打野Wei及中路Angel兩位選手的狀態不理想。對上NIP的比賽（3/20），Wei不僅失誤頻發，全場更只有2／8／5（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），KDA值0.9的表現，而原本應遊走於各路支援隊友並帶動節奏的Angel，在比賽中也未能發揮功能，全場只有2／5／6，KDA值1.6的表現。對上RA的比賽（3/23），雖然RNG算是扳回一城，拿下勝利，但首局Wei依舊沒有太多貢獻，隨後的第2局甚至發生多次失誤反讓對手搶下1局，相較之下，Angel的狀態稍有回溫，全場拿下8個擊殺及21個助攻，表現尚可接受。再說TT，上週兩場比賽先後對上EDG以及AL，結果分別以0：2、2：0的比數，取得1勝1敗的戰績。雖然上週戰績與RNG同樣是1勝1敗，但TT全隊的表現相對穩定，雖然在與強隊EDG的比賽中（3/24）無法取得勝利，但對上AL（3/26）也是穩穩地以直落2的比數拿下勝利。與AL的比賽，TT的雙核心－中路Ucal和下路huanfeng兩位選手全場分別打出15／5／20（KDA值7.0）、16／3／9（KDA值8.3）的亮眼表現，其中Ucal在比賽第2局中選用的英雄「翱銳龍獸」更是讓對手無法招架。

例行賽雙方曾交手過一次，雖然當時（2/25）是由RNG戰勝TT，但從兩隊近期的表現來看，RNG的打野及中路選手狀態時好時壞，相較之下，TT的核心選手Ucal、huanfeng等選手在面對LPL中游隊伍時的表現則是相對穩健，因此，本場比賽看好TT能拿下勝利，推薦可買不讓分TT勝。