台中市張姓男子長期以低價從印尼、越南等進口境外劣等茶葉，重新包裝矇騙以台灣「杉林溪」、「阿里山」、「梨山」等地茶葉，以每台斤800至1200元不等銷售，從中牟取暴利。調查局航高站獲報，現場查扣印尼、越南茶葉總計1339.8公斤，預估不法獲利已逾千萬元；將張姓負責人等三人，依違反食品安全衛生法、刑法詐欺及商品虛偽標記等罪移送法辦，全案並擴大偵辦中。

調查局於搜索茶業公司現場，查獲來自印尼、越南的境外茶。(航業調查處高雄調查站提供)

航業調查處高雄調查站副主任李青憲說，航高站去年接獲民眾檢舉，指稱在台中市黎明路一家茶業公司，以境外茶混充台灣茶銷售。調查人員即購買該公司市售梨山茶，送請行政院農委會茶葉改良場鑑定，經DNA鑑定結果，該等茶葉確屬非台灣產地的「境外茶」，即報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

調查局於台中市黎明路搜索茶葉公司司，現場查扣的境外茶葉。(航業調查處高雄調查站提供)

航高站於今年3月8日持台灣台中地方法院核發的搜索票，會同食藥署及台中市政府衛生局人員，前往台中市黎明路的茶葉公司進行搜索，現場查扣印尼、越南茶葉總計1339.8公斤（約 2233 台斤），並約談張姓負責人、黃姓男員工及上游廠商陳姓負責人等 3人到案。

高雄調查站查出張姓負責人，長期從事茶葉買賣，以每台斤新台幣300至320 元不等價格，購入印尼等境外茶葉，並使用「杉林溪」、「阿里山」、「梨山」及「鹿谷」等，易使消費者誤認為係「台灣茶」字樣進行包裝，再以每台斤800至1200 元不等價格，販售給台灣及大陸地區消費者，多年來預估不法獲利已逾千萬元。

調查局查扣該茶葉公司，從境外購入混充台灣茶1300 餘公斤茶葉。(航業調查處高雄調查站提供)

李青憲強調，負責人張男涉有違反食品安全衛生法、刑法詐欺及商品虛偽標記等罪，檢察官諭知5萬元交保候傳，並指揮調查局航高站持續擴大偵辦。調查局為維護台灣茶之聲譽及市場秩序，將持續追查該類境外茶混充台灣茶不法案件，替民眾食安把關，確保國人健康安全及消費者權益。