高雄市岡山區、路竹區、永安區為南部地區工業重鎮，區內有本洲產業園區、永安工業區及南部科學園區高雄園區等重要園區，車輛主要利用岡山交流道進出國道，長期存在有壅塞、安全等問題，交通部高速公路局因而提出增設岡山第二交流道環差審議，今天通過環評大會。

開發單位表示，高雄市岡山區、路竹區、永安區為南部地區工業重鎮，區內有本洲產業園區、永安工業區及南部科學園區高雄園區等重要園區，車輛主要利用岡山交流道進出國道，長期存在有壅塞、安全等問題，因此提出增設岡山第二交流道，且國道岡山路段已呈飽和，服務水準為C5至E6級，雖部份路段已採開放路肩方式增加道路容量，惟尖峰時段仍有明顯壅塞情形，盼能國道主線拓寬。

開發單位提及，岡山地磅站區尖峰過磅量超過每小時200輛，故尖峰時段進磅車流停等延伸至國道主線，對主線車流續進產生嚴重影響，過磅車輛進出地磅站與主線車流交織，亦影響行車安全與順暢，因此會有改善岡山地磅站。

環評大會要求開發單位應具體說明衝擊區範圍內發現東方草鴞繁殖所規劃採取相關保育措施、補充進場土方之土壤污染檢測頻率具體規劃及管理管制措施及補充施工期間粒狀污染物排放係數及整體防制效率估算依據後通過環評大會。