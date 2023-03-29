雲林縣近期腹瀉就診人次及群聚通報案件數增加，其中3件病原的化驗結果都是諾羅病毒。雲林縣衛生局呼籲，諾羅病毒還沒有疫苗可以預防，勤洗手、戴口罩、避免生食生飲是不二法則，可用漂白水做環境消毒。

衛生局指出，年初迄今腹瀉群聚通報12件、194人，送驗的4件中有3件是諾羅陽性。

局長曾春美表示，諾羅病毒好發於每年11月到3月，它是典型的經口傳染「病從口入」，只需極少的病毒量便可傳播，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯，感染期通常2至3天，之後就會逐漸痊癒。

她說，各年齡層都有感染諾羅病毒的機率，多發生在人口密集的場所，學校、醫院、旅遊團、幼兒園、托嬰中心、長照中心、軍營等，需特別留意的是，感染者如為嬰幼兒、年長者可能導致較嚴重症狀。

曾春美表示，諾羅病毒還沒有疫苗可以預防，只能建立良好的衛生習慣、勤洗手、戴口罩、避免生食生飲來預防，以漂白水環境消毒時可用20cc漂白水加1公升清水，若家中有人感染諾羅病毒則以100cc漂白水加1公升清水消毒。

另外，雲林縣3月8日通報1例猴痘確診個案，目前尚在醫院隔離治療中。曾春美表示，患者經投藥治療，恢復狀況不錯，疹子已經改善，結痂也陸續脫落，但仍要等結痂全數脫落後，才可以完全解除隔離，截至29日匡列的接觸者都未傳出症狀。