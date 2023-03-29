印度一家長途旅遊業者「陸上探險」（Adventures Overland）近期將推出「全球最長巴士之旅」，從土耳其伊斯坦堡出發，橫越歐洲大陸22個國家，最終抵達英國倫敦，整個旅程共計1萬2千公里，歷時56天，有望打破金氏世界紀錄。
根據美國有線新聞網CNN報導，這間旅遊公司成立於2012年，經營過不少從印度到倫敦的團體自駕旅遊。這次推出世界最長巴士路線，主打豪華旅遊，除了帶領旅客暢行歐洲大陸，還會搭乘渡輪橫渡芬蘭灣，探訪挪威北角（Nordkapp），每位旅客的費用為24,300美金（相當於新台幣74萬元）。
這樣一趟旅程聽起來很累人，不過該公司強調車上備有舒適「可伸腿」的座位，每天提供飯店住宿和早餐，簽證等文件申請也有專人處理，預計今年8月7日啟程。
目前金氏世界紀錄中，最長的巴士路線是從祕魯利馬到巴西里約熱內盧，總長約6,200公里，搭一趟至少需要4天的時間。
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