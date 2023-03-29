印度一家長途旅遊業者「陸上探險」（Adventures Overland）近期將推出「全球最長巴士之旅」，從土耳其伊斯坦堡出發，橫越歐洲大陸22個國家，最終抵達英國倫敦，整個旅程共計1萬2千公里，歷時56天，有望打破金氏世界紀錄。

Indian expedition company Adventures Overland is launching what's being billed as "the world's longest bus journey." The 56-day trip will span 22 countries, taking travelers from Istanbul to London. https://t.co/Mq3ViYmQV4 — CNN (@CNN) March 26, 2023

根據美國有線新聞網CNN報導，這間旅遊公司成立於2012年，經營過不少從印度到倫敦的團體自駕旅遊。這次推出世界最長巴士路線，主打豪華旅遊，除了帶領旅客暢行歐洲大陸，還會搭乘渡輪橫渡芬蘭灣，探訪挪威北角（Nordkapp），每位旅客的費用為24,300美金（相當於新台幣74萬元）。

Fancy spending two months traveling overland from Istanbul to London without ever having to get behind the wheel? https://t.co/qIT3xpdFwc — Local News 8 (@localnews8) March 28, 2023

這樣一趟旅程聽起來很累人，不過該公司強調車上備有舒適「可伸腿」的座位，每天提供飯店住宿和早餐，簽證等文件申請也有專人處理，預計今年8月7日啟程。

目前金氏世界紀錄中，最長的巴士路線是從祕魯利馬到巴西里約熱內盧，總長約6,200公里，搭一趟至少需要4天的時間。