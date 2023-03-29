近日受鋒面雨帶影響，台灣中部以北地區皆有局部陣雨，明日還有另一波鋒面報到，連日降雨讓桃園機場捷運車站出現漏水情形，A15大園站工作人員祭出近10個垃圾桶接水，漏水問題浮現，也讓地方民代不禁建議，要改善等車和搭車環境，民眾才會願意搭乘。桃園大眾捷運公司回應，已鎖定箱涵內滲漏的排水管，預計4周內完成修繕。

機捷A15大園站鄰近國道二號大園交流道，上下班尖峰時段有不少通勤族出入，只是民眾抱怨，每逢大雨就有雨飄進站內，甚至天花板還會漏水，難道乘客進站後還要穿雨衣或撐傘？希望改善環境，避免造成乘客不便。

市議員徐其萬指出，由於大園站為通風、採光佳的綠建築設計，只要下雨就會飄進來，先前桃捷公司曾承諾局部改善，如今又出現站內天花板漏水情形，民眾搭乘捷運時希望有舒適空間，等車與搭車的環境要做好，讓大家喜歡來搭機捷，才會吸引更多人來搭乘。

乘客反映，機捷A15大園站每逢大雨就會有雨飄進站內。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

A15大園站內，目前站務人員在漏水處擺出8個方形垃圾桶，並放置「小心地滑」警示牌提醒乘客注意。徐姓乘客說，車站環境美觀乾淨，但外頭下大雨，裡面可能就下起小雨，之前還看過感應票卡的機器都套上防水套，感覺常客在雨天來，都會特別穿上防水外套了。

桃捷公司回應，A15大園站穿堂層售票機上方箱涵，由於近日雨勢稍大而漏水，維修處曾檢視該處，確認該處截水盤並無阻塞，但箱涵內的雨排水管有滲漏現象，並經由人孔漏下至地面層，上周發現後已在維修中，因工程作業較複雜，還沒來得及改善卻又遇雨來襲。

桃捷公司表示，維修處將加快修缮腳步，預計4周內完成漏水修繕，後續觀察車站滲漏水狀況，並精進預防措施，提供乘客更舒適的車站空間。至於飄雨部分，先前於進站後兩側則已加裝上半部玻璃作局部改善。