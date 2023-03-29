玉山國家公園成立38周年，生態保育研究成果斐然，將於4月10日在玉管處水里遊客中心，舉辦保育成果發表會，展現園區生物多樣性資源；當天下午在水里溪舉行減塑淨川活動，身體力行守護山川。

玉管處保育調查研究成果，包括「黃喉貂空間族群調查、生態監測及疾病檢測計畫」、「台灣黑熊族群監測暨保育行動策略」、「高山森林火燒影響與因應─以八通關森林火燒為例」、「塔塔塔加地區水鹿啃食樹皮監測調查」、「路死動物自主調查監測計畫」及「南 橫地區聲景調查監測計畫」等6項主題，為讓更多人分享保育成果，當天在玉管處臉書粉絲專頁同步直播，並安排線上互動問答時間，歡迎民眾上線共襄盛舉。

塑膠類製品危害生態環境，及野生動物健康。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處指出，山林開放後大量人群入山，衝擊山區環境，遊客攜帶的塑膠類製品汙染，逐漸波及高山及野生動物棲地，人和動物都面臨可能攝入微塑膠的風險，減塑生活可從源頭減量及重複使用做起，並且提醒民眾，不隨意丟棄垃圾、減少園區野生動物受人類遊憩行為干擾，保有野生動 物應有生態習性，同時保護牠們的棲息地。

塑膠類製品危害生態環境，及野生動物健康。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處秉持「保育、在地、永續」精神，邀請經濟部水利署第4河川局、水里鄉公所、台灣電力公司明潭發電廠及水里消防分隊等單位，與水里鄉北埔村、南光村周邊社區發展協會等在地團體，聯袂清除水里溪周邊垃圾，一起親近山川，從生活實踐生物多樣性的保育理念；水里溪淨川時間為4月10日當天下午3點到5點40分，歡迎民眾向玉管處賴小姐報名，電話（049）2773121轉245。