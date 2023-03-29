菸害防制法新法上路一周，我國全面禁用電子煙、嚴管加熱菸。國民健康署統計，新法上路後共完成近千家件次稽查，已裁處166件，違規情形以電子煙廣告為大宗，占了70件之多，而電子煙展示、販賣也分別有39件和29件。

我國自3月22日正式實施菸害防制法新法，除了全面禁止電子煙外，尚未通過健康風險評估的加熱菸也不得製造、輸入、販售、展示，最高可罰5000萬元，民眾若使用上述違法菸品，可處2000元到1萬元。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀說明，截至3月28日止，中央及地方政府衛生局共完成稽查959家件次，其中裁處166家件數；違規情形以電子煙較多，占比約8成，加熱菸僅占1成多。

據統計，目前裁處的166件當中，以電子菸廣告70件最多，其他依序為：電子煙展示39件、電子煙販賣29件、未經核定的加熱菸廣告11件、未經核定的加熱菸販賣7件。目前尚未有民眾因使用上述違規菸品而受罰。

劉家秀表示，裁處家件數包括網路稽查和實體稽查店家。國健署持續和地方政府聯手進行網路稽查，分別於日間和夜間各監測一次，中央若發現違規情形，會依店家營業登記地址轉給該地方政府裁處。

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