談到NCC有條件通過「台台併」，必須在明年6月底交回超額頻譜，林之晨表示，短期內希望可以加速合併案進行，希望公平會等主管機關可以加速審議，以免損及用戶權益。但各界最關注的2024年6月30日以前須繳回超額頻譜一事，他說，台灣大除向NCC提告外，也持續向主管機關NCC、數位部及行政法院訴求，希望延後繳回期限，若無法如期完成網路整併，台灣大可能另外向台北高等行政法院聲請停止執行，請法官裁定，雖成功機率不會太高，但將持續和主管機關溝通。

林之晨進一步表示，台灣大收到「台台併」處分書後，NCC要求無償繳回重金標得頻譜，不然就是要「交換」或「轉移」，只是交換或者轉移還需要徵求同業，台灣大無法單獨處理，董事會中獨董們認為，NCC於法無據，更有悖行政程序法，要求經營團隊行政救濟，因此在3月17日向台北高等行政法院，針對NCC提起行政訴訟。

林之晨談到，台灣之星在5G競標時以高價標下900MHz頻譜，卻被要求無償繳回，就像跟政府買一塊地，卻要求無償繳回，此外，假設中華電(2412)、遠傳(4904)可保留超額頻譜，則未來新台灣大也會爭取保留。

就合併完成時間點上，林之晨則說，目前很難回答是否來得及在2024年6月30日前完成網路整併，現階段合併基準日最快訂在第3季。

台灣大與台灣之星的合併案，在歷經一波波頻譜爭議後，終於在今年2月底拍板，最終台灣大以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，合計砍價約85億元成交。