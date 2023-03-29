而歐美銀行接連傳出倒閉危機，統一投信認為，此事件顯示聯準會激進升息副作用開始發酵，未來緊縮貨幣政策腳步將放緩。目前引起系統性風險的可能性較低。但需留意歐美企業可能出現去槓桿效益，資金面緊縮可能使今年來外資回補推動的台股資金行情告一段落。

統一投信表示，主計處預估台灣經濟成長將於第二季起重返成長軌道，市場也預期庫存調整將在上半年告一段落，使下半年景氣回溫、企業獲利轉正，有望帶動台股進一步表現。歷史經驗顯示，景氣藍燈期間多為加權指數相對低點，是長線布局好時機。

據國發會預估，此次景氣藍燈將持續至第二季。目前台股評價處於合理區間，28日加權指數彭博預估獲利本益比為15.14倍，約為長期平均值。產業方面，統一投信看好半導體製程升級、綠能及解封受惠股。

統一投信認為，ChatGPT的推出代表AI應用在民間落地，高速成長的AI需求將成為半導體應用新動能，電動車滲透率逐步攀升，也帶動功率半導體需求增加。隨著半導體製程設計愈加精密，對IP整合需求也日益提升，使半導體IP價格續揚。研究機構Maximize market research預估，2021～2029年全球半導體IP產值年複合成長率（CAGR）將達5.5％。

綠能產方面業，統一投信表示，去年8月美國通過的抗通膨法案，逾8成用於發展綠能產業，包括補助新能源科技研發、補貼電動車購買及家用太陽能板安裝等。台灣政府也簽訂「淨零排放路徑112～115綱要計畫」，推動綠能產業發展。同時，美國科技大廠開始要求供應鏈在生產過程中使用綠電，使綠電族群受惠。

而內需類股則受惠解封需求復甦。統一投信表示，台灣防疫政策陸續解除後，報復性消費促進內需復甦，國境解封也讓來台旅客數回升，推升飯店住房率及平均房價，服務業需求熱絡，相關類股營收將有顯著成長。