使用牌照稅開徵，根據統計，今年開徵車輛有806萬輛，較2022年增加2.4％；稅額658億元、增加7億元，年增率1.02％。

財政部今日舉行使用牌照稅開徵記者會。根據統計，今年免徵車輛共計92萬台，免徵稅額大約是87億元。其中，完全以電能為動力的電動汽、機車3萬6391台，免徵稅額達到9億4039萬元。

就六都而言，2023年使用牌照稅，輛數最高為桃園市，成長幅度3.34％；其次是台南市，成長比率3.07％。新北市、高雄市及台中市則都有2％成長，分別是2.67％、2.55％、2.30％。台北市則是成長最少，成長比率0.95％。

稅額的部分，台中市增加93多億、新北市增加91億元居次、高雄市的73億元居於第三。

值得注意的是，受到疫情影響，個人與企業不太願意養車，而改以租賃車或者以租代養，加上網購蓬勃發展，營業用車輛成長7％，開徵數已達28萬758輛，較去年增加2萬多輛。

使用牌照稅預計4月1日開徵，繳納期間原本到4月30日止，因為適逢星期日與勞動節放假，順延到5月2日，請納稅人期限內繳納。