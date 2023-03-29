桃園大有消防分隊與林口長庚急診室醫師一同組隊，在心肌梗塞全國大賽中獲獎。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大有消防分隊與林口長庚急診室醫師一同組隊，在心肌梗塞全國大賽中獲獎。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大有消防分隊與林口長庚急診室醫師一同組隊，在心肌梗塞全國大賽中獲獎。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣心肌梗塞學會於26日在台北舉辦國際心肌梗塞學術研討會，會場並有心肌梗塞急救競賽，桃園大有消防分隊與林口長庚急診室醫師一同組隊參賽，在激烈的全國賽中脫穎而出，榮獲第四名佳績。

台北舉辦國際心肌梗塞學術研討會現場同時舉辦競賽，以推動台灣心肌梗塞相關疾病之衛教、研究及促進照護品質，以利醫護及救護人員增進自主學識並交流各自經驗。大有分隊高級救護技術員詹仁豪、鄭力銘以及林口長庚醫院醫師黃思誠一同組隊參賽。經過2個多小時3個關卡的競賽，在全國各縣市消防救護菁英中脫穎而出，榮獲第4名。

桃園市110年救護出勤數量為10萬7861次，其中急救送醫人數高達7萬6616人次。出勤救護案件為到院前心肺功能停止的患者急救後成功康復出院的比例，也由109年的4.87％上升至110年的6.23％，同仁平時積極訓練提升自我救護能力，期許除了競賽之外，當真正遇到案件時，能發揮所學最大程度地提高急救成功率。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，桃園消防局盡力推動到院前緊急醫療救護之救護品質，並針對每一特殊案件開會討論，以利各單位交流各自救護經驗。現場狀況往往無法臆測，考驗著救護人員臨機應變的能力，因此平時訓練時，同仁們便不斷精進各項救護技術，模擬不同救護情境練習，對於同仁能榮獲佳績也表示肯定。

蘇翊瑄表示，若民眾自己或發現周遭人員身體不適需要送醫，請儘速撥打119，並遵從指揮中心接線人員的指示，不需過度驚慌。救護人員抵達現場後也請協助引導至案發地點，並相信救護人員之專業，以利迅速處置並送醫。