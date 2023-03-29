推薦賽事 : 3/30 (四) 17:30，樂天金鷹@日本火腿鬥士

為了迎接日本火腿新球場的啟用，日本職棒今年開幕戰將由火腿在「北海道艾斯康球場」迎戰樂天金鷹。樂天金鷹上季戰績低迷，例行賽戰績排名洋聯第四無緣季後賽，上季的挫敗讓樂天球團季外大力補強打線，力圖重返季後賽。而上季洋聯墊底的火腿本季戰力持續流失，新賽季首戰面對來勢洶洶的樂天，要在新家拿下勝利困難重重。

樂天金鷹上季的打擊表現中規中矩，但洋砲引援失敗及過於左傾的打線，火力供輸並不穩定。為了解決缺乏右打重砲的問題，樂天季外先透過交易盤來老將阿部壽樹，另外又在自由市場上簽下前費城人大物內野手法蘭柯(Maikel Franco)，這兩名即戰力搭配島內宏明及淺村榮斗，樂天中心打線長程火力可期，應能擺脫去年下半季長打卡彈的窘境。

邁入重建期的日本火腿上季大量啟用新人，各項進攻數據都排名聯盟後段班，本季持續走簡樸經營的球團沒有任何大型補強，唯一的新洋砲馬丁尼茲(Ariel Martinez)過去三季在中日龍表現平平，預計無法提供火腿打線太多幫助。而「安打製造機」近藤健介季外成為自由球員後，選擇與軟體銀行鷹簽下6年35億日圓的大合約，近藤健介的離隊勢必會讓打線深度不佳的火腿，在進攻端顯得更加掙扎。

此戰雙方先發投手預計由樂天金鷹老將田中將大對上日本火腿加藤貴之，田中將大上季雖然成績下滑，但對火腿投得虎虎生風，先發4場自責分率1.88，被打擊率僅有0.210，展現十足壓制力。而火腿先發投手加藤貴之上季投出生涯年，雖然直球均速不到145公里，但精準的控球及尾勁十足的卡特球，讓打者吃足苦頭，上季每9局保送僅有0.7次，繳出個人生涯最佳自責分率2.01，精湛的投球表現替自己贏得新賽季開幕戰投手的殊榮。

田中將大與加藤貴之都有不錯的壓制力，賽事前半段要有大量得分的局面不易見，但火腿的隱憂在於牛棚戰力，上季火腿後援投手自責分3.83洋聯敬陪末座，主力後援石川直也與北山亘基表現不夠穩定，時有提油救火的場面。而樂天的中繼群穩定，後段局數有雙保險宋家豪及松井裕樹，投手戰力相對整齊，加上樂天打線新賽季大力補強，年輕的火腿軍團恐難以應對，因此筆者看好樂天能在火腿新球場搶下賽季首勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。